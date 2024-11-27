На лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте

Во Франции умер раненый в Украине грузинский боец Спартак Лекиашвили, который проходил в стране лечение.

Об этом сообщил портал SOVA со ссылкой на подтверждение МИД Франции, пишет "Европейская правда".

По данным ведомства, на данном этапе проводят процедуры по передаче тела.

Спартак Лекиашвили был ранен во время взрыва в Бахмуте в мае 2023 года. Сначала он проходил лечение в Украине, затем – в Грузии и во Франции.

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Лекиашвили находился в больнице в Ровно. Он три месяца не выходил из комы. У него были парализованы конечности.

Его было необходимо перевезти в европейскую клинику, чтобы не ампутировать ногу.

В октябре 2023 года сообщалось, что состояние здоровья пострадавшего на войне в Украине грузинского бойца ухудшается. После ранения 24-летний боец потерял зрение и впал в кому.

В октябре сообщалось, что на войне в Украине погиб грузинский доброволец Мамука Кекелия. В конце августа стало известно о гибели грузинского бойца Виктора Кипритиди.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.