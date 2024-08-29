На війні в Україні загинув доброволець з Грузії
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Новини — Четвер, 29 серпня 2024, 11:56 —
Новини — Четвер, 29 серпня 2024, 11:56 —
На війні в Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який воював на боці українських Збройних сил України.
Про це повідомляє Sova, пише "Європейська правда".
49-річний Кіпрітіді був біженцем з Абхазії, уродженцем Сухумі. Раніше він служив у "Грузинському легіоні".
Подробиць його загибелі не повідомляють. Тіло бійця доправлять до Грузії 30 серпня.
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Як зазначено, з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 60 грузинських добровольців.
Раніше повідомляли, що в ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.
Нагадаємо, 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області загинув 22-річний польський доброволець Томаш Сенкала.
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