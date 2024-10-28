На фронті в Україні загинув ще один грузинський доброволець
Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 10:13 —
На війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія, який воював на боці українських Сил оборони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Mtavari.
Інформацію про загибель Кекелії поширили його друзі. Однак жодних подробиць не наведено.
Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.
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Наприкінці серпня повідомляли про загибель грузинського бійця Віктора Кіпрітіді.
Перед тим стало відомо, шо в ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.
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