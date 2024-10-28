На фронті в Україні загинув ще один грузинський доброволець

На війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія, який воював на боці українських Сил оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Mtavari.

Інформацію про загибель Кекелії поширили його друзі. Однак жодних подробиць не наведено.

Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 добровольців з Грузії.

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Наприкінці серпня повідомляли про загибель грузинського бійця Віктора Кіпрітіді.

Перед тим стало відомо, шо в ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.