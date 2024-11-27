Ліворадикали увійдуть у ще один регіональний уряд Німеччини: є угода з партією Шольца

Трохи більше ніж через два місяці після земельних виборів у східній німецькій землі Бранденбург Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца та ліворадикальний Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) завершили роботу над коаліційною угодою.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Обидві партії хочуть представити угоду в середу. У перший тиждень грудня партійні конференції СДПН і АСВ повинні прийняти остаточне рішення щодо угоди.

Після цього соціал-демократ Дітмар Войдке може бути переобраний на посаді і приведений до присяги.

Реклама:

СДПН і АСВ вже оголосили, що спільна коаліція зосередиться на скороченні бюрократії та диджиталізації.

У попередньому переговорному документі обидві сторони погодилися, що хочуть працювати над дипломатичним вирішенням війни в Україні на федеральному рівні та на рівні ЄС.

Обидві партії також домовилися, що Бранденбург підтримуватиме всі заходи щодо стримування, запобігання та відторгнення нелегальної міграції.

Земельний уряд у Бранденбурзі стане другим, до якого увійдуть проросійські партійці з Альянсу Сари Вагенкнехт. Раніше коаліційні переговори за участю АСВ успішно завершилися в Тюрингії.

У Саксонії спроба коаліції ХДС, СДПН та АСВ наразі провалилася – через розбіжності у питаннях миру, міграції та фінансової політики.

Читайте також: "Подруга Путіна" хитає Німеччину: як антиукраїнський ультиматум розколов партію Шольца.