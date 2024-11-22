У Німеччині постане перший регіональний уряд за участі ліворадикальних "друзів Путіна"

У східній німецькій землі Тюрингії успішно завершилися коаліційні переговори, які призведуть до формування першого в Німеччині земельного уряду за участю ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Коаліційні переговори вели три політичні партії – консервативний ХДС, соціал-демократи та АСВ.

Прем’єр-міністром Тюрингії стане Маріо Фойгт від ХДС. Він може бути обраний вже в грудні. Останньою перешкодою на цьому шляху є схвалення коаліційної угоди відповідною партійною базою.

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Протягом останніх одинадцяти тижнів велися відповідні жорсткі переговори. Вони навіть кілька разів переривалися і були під загрозою зриву. ХДС, АСВ і СДПН внесли зміни до коаліційної угоди щодо ставлення до розміщення ракет США під тиском засновниці партії АСВ Сари Вагенкнехт.

У коаліційній угоді зазначено: "Однак ми також визнаємо, що багато людей в Тюрингії критично ставляться до запланованого розміщення ракет середньої і гіперзвукової дальності або відкидають його". На сторінці 107 коаліційної угоди в тоні Сари Вагенкнехт написано наступне речення: "Ми критично ставимося до розгортання і використання ракет без слова Німеччини".

При розподілі міністерств партнери домовилися, що, окрім прем’єр-міністра, ХДС отримає чотири міністерства, АСВ – три, а СДПН – два.

Утім, новій коаліції в Тюрингії не вистачає одного голосу для більшості, у неї – 44 з 88 місць у земельному парламенті. Тому вона залежить від Лівої партії (у неї 12 місць). Ще 32 місця – в ультраправої "Альтернативи для Німеччини", із якою всі партії відкинули співпрацю.

Нагадаємо, у Саксонії спроба коаліції ХДС, СДПН та ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт наразі провалилася – через розбіжності у питаннях миру, міграції та фінансової політики.

Також АСВ веде переговори про участь у коаліції в Бранденбурзі, де просуває свої "мирні позиції" в коаліційну угоду.

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