Леворадикалы войдут еще в одно региональное правительство Германии: есть соглашение с партией Шольца

Чуть более чем через два месяца после земельных выборов в восточной немецкой земле Бранденбург Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца и леворадикальный Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) завершили работу над коалиционным соглашением.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Обе партии хотят представить соглашение в среду. В первую неделю декабря партийные конференции СДПГ и АСВ должны принять окончательное решение по соглашению.

После этого социал-демократ Дитмар Войдке может быть переизбран в должности и приведен к присяге.

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СДПГ и АСВ уже объявили, что совместная коалиция сосредоточится на сокращении бюрократии и диджитализации.

В предварительном переговорном документе обе стороны согласились, что хотят работать над дипломатическим решением войны в Украине на федеральном уровне и на уровне ЕС.

Обе партии также договорились, что Бранденбург будет поддерживать все меры по сдерживанию, предотвращению и отторжению нелегальной миграции.

Земельное правительство в Бранденбурге станет вторым, в которое войдут пророссийские партийцы из Альянса Сары Вагенкнехт. Ранее коалиционные переговоры с участием АСВ успешно завершились в Тюрингии.

В Саксонии попытка коалиции ХДС, СДПГ и АСВ пока провалилась – из-за разногласий в вопросах мира, миграции и финансовой политики.

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