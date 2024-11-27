Сікорський: Поляки не повинні блокувати пункти пропуску з Україною, це критична інфраструктура

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що пункти пропуску на польсько-українському кордоні є критичною інфраструктурою і не повинні блокуватися протестувальниками.

Про це він сказав під час спільної пресконференції у вівторок у Варшаві з главою МЗС України Андрієм Сибігою, його цитує "Укрінформ".

Сікорський зазначив, що за питання кордонів відповідає МВС Польщі. При цьому він погодився, що пункти пропуску і доїзди до них "є критичною інфраструктурою і не повинні бути місцями протестів".

"Ми повинні детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди", – заявив Сікорський.

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Нагадаємо, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами Меркосур.

Нині фермери вирішили призупинити свою акцію до 10 грудня, але обіцяють, що в разі невиконання умов поширять блокування на весь східний кордон.