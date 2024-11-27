Сикорский: Поляки не должны блокировать пункты пропуска с Украиной, это критическая инфраструктура

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пункты пропуска на польско-украинской границе являются критической инфраструктурой и не должны блокироваться протестующими.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции во вторник в Варшаве с главой МИД Украины Андреем Сибигой, его цитирует "Укринформ".

Сикорский отметил, что за вопрос границ отвечает МВД Польши. При этом он согласился, что пункты пропуска и доезды к ним "являются критической инфраструктурой и не должны быть местами протестов".

"Мы должны детально присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды", – заявил Сикорский.

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Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за невыполнения требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур.

Сейчас фермеры решили приостановить свою акцию до 10 декабря, но обещают, что в случае невыполнения условий распространят блокирование на всю восточную границу.