В Nord Stream 2 проиграли иск в Суде ЕС

Nord Stream 2 AG, швейцарская дочерняя компания "Газпрома", потерпела крупное поражение в Суде общей юрисдикции ЕС (General Court), оспаривая директиву, распространяющую правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.

Об этом "Европейской правде" стало известно из решения Суда ЕС общей юрисдикции.

Речь идет о решении ЕС от апреля 2019 года, когда были приняты изменения в так называемую "газовую директиву", которые должны были обеспечить одинаковое применение правил к газотранспортным трубопроводам, соединяющим два или более государства-члена, и трубопроводам из третьих стран.

Эти правила предусматривали, в частности, отделение систем транспортировки от систем добычи и поставки, а также доступ третьих сторон к системам транспортировки.

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Однако в случае трубопроводов между государством-членом ЕС и третьей страной, строительство которых было завершено до даты вступления в силу изменений, а именно 23 мая 2019 года, директива предусматривала возможность принятия отступления от правил государством-членом ЕС, где расположена первая точка соединения такого трубопровода с сетью этого государства-члена.

Nord Stream 2 AG обжаловала изменения в Суде общей юрисдикции, который постановлением от 20 мая 2020 года отклонил этот иск как неприемлемый. После этого Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Суд ЕС (Court of Justice).

Решением от 12 июля 2022 года Суд ЕС постановил, что иск, поданный Nord Stream 2 AG, является частично приемлемым. Он вернул дело в Суд общей юрисдикции для вынесения решения по существу иска, и тот в новом решение отклонил иск Nord Stream 2 AG.

Суд общей юрисдикции объясняет, что компания Nord Stream 2 AG продолжала инвестировать в свой газопровод в течение периода, когда она не имела уверенности в том, что законодательство ЕС и в дальнейшем не будет применяться к ее газопроводу.

Напротив, компания Nord Stream 2 AG могла предвидеть, что институты ЕС и ряд государств-членов, которые уже давно заняли соответствующую позицию, используют свои полномочия для того, чтобы распространить правила внутреннего рынка на газопроводы из третьих стран, такие как газопровод "Северный поток-2".

Кроме того, принимая во внимание состояние выполнения работ, связанных с трубопроводом, на момент подачи Еврокомиссией предложения о внесении изменений в "газовую директиву" в ноябре 2017 года, компания Nord Stream 2 AG была в состоянии предвидеть, что она не сможет воспользоваться отступлением.

Суд также считает, что тот факт, что компания Nord Stream 2 AG не смогла воспользоваться этим отступлением, не помешал ей эксплуатировать газопровод "Северный поток-2" и получить надлежащую прибыль на свои инвестиции.