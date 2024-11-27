Поліція Німеччини зупинили на автостраді поляка за неправильне перевезення сотні голубів

Німецькі поліцейські зупинили 42-річного поляка, який перевозив на автомобілі Volkswagen Passat понад 100 поштових голубів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Інцидент стався минулого тижня на автостраді А1 на півночі Німеччини, між Гамбургом і Любеком.

Поліцейські звернули увагу на універсал Volkswagen Passat, в якому вони помітили неналежно закріплені коробки.

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Під час перевірки з'ясувалося, що в п'яти дерев'яних контейнерах перебували 103 поштових голуби.

За кермом авто перебував 42-річний поляк, який пояснив правоохоронцям, що купив птахів незадовго до цього і повертався з ними додому.

Однак правоохоронці не дозволили чоловіку продовжити рух, оскільки виявили, що спосіб перевезення голубів порушує законодавство про захист тварин.

Про подальшу долю птахів у повідомленні не йдеться.

Нагадаємо, на початку листопада у Німеччині поліцейські зупинили на автобані 60-річного чоловіка, який віз у причепі свого авто артилерійську гармату для "колекціонування".

Також у Німеччині пенсіонера, який зберігав у підвалі танк, оштрафували на 250 тисяч євро.