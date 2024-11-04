У Німеччині зупинили 60-річного німця, який віз у причепі артилерійську гармату

У Німеччині поліцейські зупинили на автобані 60-річного чоловіка, який віз у причепі свого авто артилерійську гармату для "колекціонування".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації видання Welt.

Зупинили німця із незвичайним вантажем поблизу Аахена, коли він їхав з Бельгії автобаном А44.

У відповідь на питання поліції він розповів, що є колекціонером і нещодавно придбав артилерійську гармату за 9 тисяч євро в Бельгії. Після цього додатково був викликаний патруль поліції міста Аахен.

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фото поліція аAхена

У поліцейському звіті зазначено, що на місці не вдалося забезпечити "повну демілітаризацію" гармати. Водію висунули звинувачення в порушенні закону про військову зброю. Гармату у нього конфіскували.

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