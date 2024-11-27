Полиция Германии остановили на автостраде поляка за неправильную перевозку сотни голубей

Немецкие полицейские остановили 42-летнего поляка, который перевозил на автомобиле Volkswagen Passat более 100 почтовых голубей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Инцидент произошел на прошлой неделе на автостраде А1 на севере Германии, между Гамбургом и Любеком.

Полицейские обратили внимание на универсал Volkswagen Passat, в котором они заметили неподобающе закрепленные коробки.

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Во время проверки выяснилось, что в пяти деревянных контейнерах находились 103 почтовых голубя.

За рулем авто находился 42-летний поляк, который объяснил правоохранителям, что купил птиц незадолго до этого и возвращался с ними домой.

Однако правоохранители не позволили мужчине продолжить движение, поскольку обнаружили, что способ перевозки голубей нарушает законодательство о защите животных.

О дальнейшей судьбе птиц в сообщении не сказано.

Напомним, в начале ноября в Германии полицейские остановили на автобане 60-летнего мужчину, который вез в прицепе своего авто артиллерийскую пушку для "коллекционирования".

Также в Германии пенсионера, хранившего в подвале танк, оштрафовали на 250 тысяч евро.