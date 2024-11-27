Высший орган безопасности Румынии обсудит вмешательство в выборы в Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны – высшего органа безопасности страны – для обсуждения угрозы вмешательства в избирательный процесс.

Такую информацию распространила пресс-служба румынского президента, пишет "Европейская правда".

Заседание Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT) состоится днем в четверг, 28 ноября.

"На повестке дня заседания Совета – анализ возможных рисков для национальной безопасности, вызванных действиями государственных и негосударственных киберсубъектов на некоторых объектах IT-инфраструктуры, поддержка избирательного процесса", – говорится в коротком сообщении.

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Созыв CSAT состоялся на фоне подозрений относительно фальсификации президентских выборов в Румынии, а также роли соцсети TikTok в победе независимого кандидата Кэлина Джорджеску – известного контроверсионными взглядами – в первом туре.

Для расследования роли TikTok в Еврокомиссию ранее обратился Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии.

А глава либеральной политической группы Европарламента требует от генерального директора TikTok прийти в законодательный орган ЕС и ответить на вопрос о роли соцсети в выборах президента Румынии.

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