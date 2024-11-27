Вирок у справі про шахрайство, де фігурує Ле Пен, оголосять навесні 2025 року

Суд Парижа визначив 31 березня 2025 року датою оголошення вироку у справі про шахрайство в Європарламенті, де фігурує де-факто лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Вирок суду, запланований на весну 2025-го, стосуватиметься Ле Пен і ще понад двох десятків людей, яких вважають причетними до схеми фіктивного працевлаштування помічників у Європарламенті.

Захист ультраправої політикині наполягав на тому, що її потрібно виправдати. Прокуратура тим часом просить для Ле Пен до п'яти років ув'язнення, штраф у 300 тисяч євро і до п'яти років позбавлення права брати участь у виборах.

Реклама:

Таким чином, вирок позбавить права Ле Пен брати участь у президентських виборах у 2027 році.

Нагадаємо, Марін Ле Пен, її партію "Національне об'єднання" та ще 24 людей, зокрема нинішніх і колишніх французьких законодавців і євродепутатів, звинувачують у незаконному використанні коштів Європарламенту для оплати праці парламентських помічників протягом 2004-2016 років.

Докази, представлені в суді, показали, що багато "помічників" законодавців майже не бували в Європарламенті, а в деяких випадках навіть не спілкувались із депутатами, на яких начебто працювали.

І Ле Пен, і інші фігуранти справи вину заперечують.

Водночас у 2021 році у французької популістки виявили зловживання на суму 339 тисяч євро – вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за нього, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти.