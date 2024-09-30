У Франції починається суд над Ле Пен і соратниками щодо фіктивних помічників у Європарламенті

У Франції у понеділок починається суд над низкою осіб, дотичних до "Національного об’єднання", у тому числі над неформальною лідеркою політсили Марін Ле Пен, у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників партії у Європарламенті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

30 вересня Марін Ле Пен та ще 26 осіб постануть перед судом у Парижі за звинуваченнями у фіктивному працевлаштуванні помічників депутатів політсили у Європарламенті, які отримували кошти за цю роботу, а фактично працювали на партію.

Перші звістки про можливі зловживання надійшли від анонімної особи з Європарламенту у травні 2015 року. Згідно з цими твердженнями, 20 людей, оформлених на роботу як помічники євродепутатів тоді ще "Народного фронту", де-факто обіймали офіційні посади у структурі партії і виконували відповідні завдання. Це суперечить правилу, що гонорари помічникам з бюджету Європарламенту не можуть використовуватися як зарплатня за контрактом з відповідною політсилою.

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Наступного року за цими фактами почали розслідування. Припускають, що таким чином "Нацоб’єднання" за період з 2004 по 2016 рік незаконно витратило близько 3 млн євро – такою виявилася загальна сума з місячних 21 тисячі євро, які надають кожному євродепутату для виплати гонорарів помічникам.

Зокрема, з’ясувалося, що пані, яка числилася асистенткою Жана-Марі Ле Пена, насправді була його довіреною секретаркою. Співробітниця-помічниця Марін Ле Пен проводила більше часу в офісах у передмісті Парижа, аніж у Європарламенті.

Свідчення у справі, які зібрали під час розслідування, стверджують, що Ле Пен попросила євродепутатів партії наймати для роботи у Європарламенті лише по одному помічнику, щоб решта суми, яку надають на оплату їхньої роботи, йшла на потреби партії.

Окрім Жана-Марі Ле Пена та Марін Ле Пен, судять ще 25 дотичних до партії осіб, у тому числі працевлаштованих такими помічниками, та саму партію як юридичну особу. Ле Пен-старший не буде фізично присутній на засіданнях через свій поважний вік і стан здоров’я.

В останніх коментарях з цього питання Марін Ле Пен заявила, що на суді планує доводити, що партія нічого не порушила, та що вона "впевнена у їхній невинуватості".

У разі обвинувального вироку за статтями про розкрадання коштів та співучасть у таких діях їм загрожує 10-річне позбавлення волі та 5-річна заборона обіймати виборні посади. Це може поставити під загрозу плани Ле Пен вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

У 2021 році у французької популістки виявили зловживання на суму 339 тисяч євро – вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за нього, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти.