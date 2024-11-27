Приговор по делу о мошенничестве, где фигурирует Ле Пен, объявят весной 2025 года

Суд Парижа определил 31 марта 2025 года датой оглашения приговора по делу о мошенничестве в Европарламенте, где фигурирует де-факто лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Приговор суда, запланированный на весну 2025-го, будет касаться Ле Пен и еще более двух десятков человек, которых считают причастными к схеме фиктивного трудоустройства помощников в Европарламенте.

Защита ультраправого политика настаивала на том, что ее нужно оправдать. Прокуратура тем временем просит для Ле Пен до пяти лет заключения, штраф в 300 тысяч евро и до пяти лет лишения права участвовать в выборах.

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Таким образом, приговор лишит права Ле Пен участвовать в президентских выборах в 2027 году.

Напомним, Марин Ле Пен, ее партию "Национальное объединение" и еще 24 человека, в том числе нынешних и бывших французских законодателей и евродепутатов, обвиняют в незаконном использовании средств Европарламента для оплаты труда парламентских помощников в течение 2004-2016 годов.

Доказательства, представленные в суде, показали, что многие "помощники" законодателей почти не бывали в Европарламенте, а в некоторых случаях даже не общались с депутатами, на которых якобы работали.

И Ле Пен, и другие фигуранты дела вину отрицают.

В то же время в 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.