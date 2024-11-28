Італійська Ломбардія доєднається до відбудови Запоріжжя

Італійський регіон Ломбардія підписав меморандум із Запорізькою областю щодо співпраці для відбудови регіону.

Про це заявив у своєму Telegram очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Меморандум підписали вранці 28 листопада. Федоров зазначає, що вперше зустрівся з президентом Ломбардії Аттіліо Фонтаною на Конференції щодо відновлення України у Берліні, і після того вони підтримували зв’язок, обговорюючи конкретні варіанти допомоги.

"Основна мета – це довгострокова стратегічна співпраця, в тому числі і у відбудові. Обговорили напрямки у сфері освіти, медицини, економічного розвитку", – зазначив керівник Запорізької ОВА.

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Він нагадав, що Ломбардія – один з найбільш економічно і промислово розвинених регіонів Італії.

Федоров також подякував українським дипломатам за сприяння у цій співпраці.

Під час першого візиту в Україну чинного прем’єра Нідерландів Діка Схоофа, коли він відвідав у тому числі Запоріжжя, президент Володимир Зеленський пропонував Нідерландам взяти патронат над регіоном.

Нагадаємо, Естонія зосередила свою допомогу на Житомирщині, Латвія – на Чернігівщині, Литва допомагає відбудовувати північ Київщини.

Данія взяла патронат над Миколаєвом, а Італія зосередила ініціативи на відновленні у сфері культури, зокрема в Одесі.