Президент Литви відвідав дитсадок в Ірпіні, який відбудували повністю за литовські кошти

Президент Литви в рамках свого візиту в Україні відвідав дитсадок в Ірпіні, який сильно постраждав під час першого місяця великої війни і був відновлений за литовські кошти.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Дитсадок "Рута" офіційно відкрили після відбудови у День незалежності України.

Today a kindergarten that was destroyed by Russia& rebuilt by Lithuania and Ukraine was opened in Irpin.



The appalling war crimes committed here didn't break 🇺🇦 determination to live in freedom& peace, to fight for the future of their children. pic.twitter.com/LifNbKC9d9