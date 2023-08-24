Президент Литви відвідав дитсадок в Ірпіні, який відбудували повністю за литовські кошти

Президент Литви в рамках свого візиту в Україні відвідав дитсадок в Ірпіні, який сильно постраждав під час першого місяця великої війни і був відновлений за литовські кошти.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Дитсадок "Рута" офіційно відкрили після відбудови у День незалежності України.

Today a kindergarten that was destroyed by Russia& rebuilt by Lithuania and Ukraine was opened in Irpin.



The appalling war crimes committed here didn't break 🇺🇦 determination to live in freedom& peace, to fight for the future of their children. pic.twitter.com/LifNbKC9d9 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2023

"Жахливі воєнні злочини, скоєні тут, не зламали прагнення українців жити у свободі й мирі та воювати за мабутнє своїх дітей", – зазначив Гітанас Науседа.

Як повідомляє "Укрінформ", роботи з відбудови тривали 6,5 місяців, бюджет проєкту становив близько 4,5 млн євро. Литва профінансувала відбудову у повному обсязі.

Литовська делегація і представники місцевої влади оглянули дитсадок після ремонту. У ньому є ігрові зони з новими іграшками, кухня, спортивні майданчики, а також бомбосховище, система сповіщення, пожежна сигналізація і відеонагляд.

Нагадаємо, Гітанас Науседа перебуває з візитом в Україні з 23 серпня, коли брав участь у саміті Кримської платформи.

У День незалежності литовський президент привітав українців зі святом на Софіївській площі у Києві та проголосив свою промову повністю українською мовою.

Також Литва з нагоди Дня незалежності України оголосила про надсилання чергової партії військової допомоги на 41 млн євро.