Итальянская Ломбардия присоединится к восстановлению Запорожья

Итальянский регион Ломбардия подписал меморандум с Запорожской областью о сотрудничестве в восстановлении региона.

Об этом заявил в своем Telegram глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Меморандум подписали утром 28 ноября. Федоров отмечает, что впервые встретился с президентом Ломбардии Аттилио Фонтаной на Конференции по восстановлению Украины в Берлине, и после этого они поддерживали связь, обсуждая конкретные варианты помощи.

"Основная цель – это долгосрочное стратегическое сотрудничество, в том числе и в восстановлении. Обсудили направления в сфере образования, медицины, экономического развития", – отметил руководитель Запорожской ОГА.

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Он напомнил, что Ломбардия – один из самых экономически и промышленно развитых регионов Италии.

Федоров также поблагодарил украинских дипломатов за содействие в этом сотрудничестве.

Во время первого визита в Украину действующего премьера Нидерландов Дика Схофа, когда он посетил в том числе Запорожье, президент Владимир Зеленский предлагал Нидерландам взять патронат над регионом.

Напомним, Эстония сосредоточила свою помощь на Житомирщине, Латвия – на Черниговщине, Литва помогает отстраивать север Киевской области.

Дания взяла патронат над Николаевом, а Италия сосредоточила инициативы на восстановлении в сфере культуры, в частности в Одессе.