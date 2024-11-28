Європарламент закликав провести нові вибори у Грузії

Європарламент заявив, що через значні порушення парламентські вибори в Грузії повинні бути проведені повторно під міжнародним наглядом.

Як пише "Європейська правда", про відповідну резолюцію повідомили у пресслужбі Європарламенту.

У четвер Європейський парламент 444 голосами ухвалив резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії за те, що вони не були ні вільними, ні справедливими і стали ще одним проявом відступу країни від демократії, "за який повну відповідальність несе партія влади "Грузинська мрія".

Депутати Європарламенту засудили численні і серйозні порушення під час виборів, включаючи задокументовані випадки залякування виборців, маніпуляції з голосами, втручання в роботу спостерігачів за виборами та ЗМІ, а також повідомлення про маніпуляції з електронними машинами для голосування.

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Європарламент відкидає будь-яке визнання результатів парламентських виборів, і євродепутати вимагають проведення повторних виборів протягом року під ретельним міжнародним наглядом і за участю незалежної виборчої адміністрації.

Підтримуючи заклики до незалежного міжнародного розслідування звинувачень у маніпуляціях під час виборів, парламент вимагає від ЄС та його держав-членів запровадити персональні санкції проти посадовців та політичних лідерів Грузії, які несуть відповідальність за відступ від демократії, порушення виборчого законодавства та стандартів, а також зловживання державними інституціями.

До них належать прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, мер Тбілісі і генеральний секретар партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі та колишній прем'єр-міністр і олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Депутати Європарламенту також закликають ЄС суворо обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом, чітко заявляючи, що Грузія, внаслідок нещодавно прийнятого антидемократичного законодавства, в тому числі "закону про прозорість та іноземний вплив", вже фактично призупинила процес інтеграції до ЄС.

Європарламент також засудив систематичне втручання Росії в демократичні процеси в Грузії через дезінформацію, таку як змова "Партії глобальної війни", яка стверджує, що опозиція країни нібито втягне країну у війну з Росією за наказом Заходу.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і планує бойкотувати роботу парламенту. У перший день його роботи 25 листопада – за участі лише провладних депутатів – під законодавчим органом пройшла велика акція протесту, деякі учасники ночували на площі ще з неділі.

Прозахідна президентка Саломе Зурабішвілі підкреслила, що не визнає нового парламенту. Проте термін її повноважень завершується, партія влади призначила нові вибори на 14 грудня і вони вперше пройдуть через колегію виборників.

Кандидатом у президенти висунули колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.