Европарламент призвал провести новые выборы в Грузии

Европарламент заявил, что из-за значительных нарушений парламентские выборы в Грузии должны быть проведены повторно под международным наблюдением.

Как пишет "Европейская правда", о соответствующей резолюции сообщили в пресс-службе Европарламента.

В четверг Европейский парламент 444 голосами принял резолюцию, в которой осудил парламентские выборы 26 октября в Грузии за то, что они не были ни свободными, ни справедливыми, а стали еще одним проявлением продолжающегося отступления страны от демократии, "за который полную ответственность несет правящая партия „Грузинская мечта".

Депутаты Европарламента осудили многочисленные и серьезные нарушения во время выборов, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипуляции с голосами, вмешательство в работу наблюдателей за выборами и СМИ, а также сообщения о манипуляциях с электронными машинами для голосования.

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Европарламент отвергает любое признание результатов парламентских выборов, и евродепутаты требуют проведения повторных выборов в течение года под тщательным международным наблюдением и с участием независимой избирательной администрации.

Поддерживая призывы к независимому международному расследованию обвинений в манипуляциях во время выборов, парламент требует от ЕС и его государств-членов ввести персональные санкции против должностных лиц и политических лидеров Грузии, которые несут ответственность за отступление от демократии, нарушение избирательного законодательства и стандартов, а также злоупотребление государственными институтами.

К ним относятся премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили и бывший премьер-министр и олигарх Бидзина Иванишвили.

Депутаты Европарламента также призывают ЕС строго ограничить официальные контакты на уровне ЕС с грузинским правительством и парламентом, четко заявляя, что Грузия, в результате недавно принятого антидемократического законодательства, в том числе "закона о прозрачности и иностранном влиянии", уже фактически приостановила процесс интеграции в ЕС.

Европарламент также осудил систематическое вмешательство России в демократические процессы в Грузии через дезинформацию, такую как заговор "Партии глобальной войны", которая утверждает, что оппозиция страны якобы втянет страну в войну с Россией по приказу Запада.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и планирует бойкотировать работу парламента. В первый день его работы 25 ноября – при участии только провластных депутатов – под законодательным органом прошла большая акция протеста, некоторые участники ночевали на площади еще с воскресенья.

Прозападный президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не признает новый парламент. Однако срок ее полномочий завершается, партия власти назначила новые выборы на 14 декабря и они впервые пройдут через коллегию выборщиков. Кандидатом в президенты выдвинули бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

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