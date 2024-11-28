У Берліні зафіксували рекордну кількість нападів на ґрунті антисемітизму

Кількість антисемітських інцидентів у німецькому Берліні за перші шість місяців 2024 року вже перевищила загальну кількість за весь минулий рік.

Про це пише DW із посиланням на звіт німецької Федеральної асоціації відділів досліджень та інформації (RIAS), передає "Європейська правда".

Як повідомляється, RIAS задокументувала 1383 інциденти в німецькій столиці, в середньому по сім-вісім інцидентів на день.

Ця цифра перевищує 1270 інцидентів, зафіксованих протягом 2023 року, і є найвищим річним показником відтоді, як RIAS почала документувати інциденти на ґрунті антисемітизму у 2015 році.

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Зазначається, що серед інцидентів, зафіксованих у період з січня по червень цього року, було два випадки крайнього насильства і 23 напади.

Також було зафіксовано 37 випадків цілеспрямованого пошкодження майна, включно з 21 випадком, пов'язаним з меморіалами, 28 погроз і 1240 випадків образливої поведінки.

RIAS описала характер цих інцидентів як тривожний, з повідомленнями про побиття або обпльовування єврейських або ізраїльських дітей однокласниками.

Також значно зросла кількість антисемітських інцидентів у навчальних закладах: повідомлялося про 74 випадки, у тому числі 27 у школах.

За даними RIAS, з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і подальшого військового наступу Ізраїлю в Газі щомісяця повідомлялося про 230 випадків.

Зазначається, що у 71,6% випадків інциденти були пов'язані з Ізраїлем.

У звіті підкреслюється тенденція до того, що антисемітські висловлювання стають все більш соціально прийнятними. У звіті йдеться про такі дії, як:

нападки на Ізраїль і піддання сумніву його легітимності;

применшення значення Голокосту:

використання прямих антисемітських образ.

У аналізі наголошується на необхідності надання всебічної підтримки жертвам антисемітизму.

На початку жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив повну солідарність з євреями Німеччини напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нещодавно на ізраїльських футбольних уболівальників в Амстердамі напали. Після цього уряд Нідерландів виділив 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом.

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