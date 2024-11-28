В Берлине зафиксировали рекордное количество нападений на почве антисемитизма

Количество антисемитских инцидентов в немецком Берлине за первые шесть месяцев 2024 года уже превысило общее количество за весь прошлый год.

Об этом пишет DW со ссылкой на отчет немецкой Федеральной ассоциации отделов исследований и информации (RIAS), передает "Европейская правда".

Как сообщается, RIAS задокументировала 1383 инцидента в немецкой столице, в среднем по семь-восемь инцидентов в день.

Эта цифра превышает 1270 инцидентов, зафиксированных в течение 2023 года, и является самым высоким годовым показателем с тех пор, как RIAS начала документировать инциденты на почве антисемитизма в 2015 году.

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Отмечается, что среди инцидентов, зафиксированных в период с января по июнь этого года, было два случая крайнего насилия и 23 нападения.

Также было зафиксировано 37 случаев целенаправленного повреждения имущества, включая 21 случай, связанный с мемориалами, 28 угроз и 1240 случаев оскорбительного поведения.

RIAS описала характер этих инцидентов как тревожный, с сообщениями об избиении или оплевывании еврейских или израильских детей одноклассниками.

Также значительно возросло количество антисемитских инцидентов в учебных заведениях: сообщалось о 74 случаях, в том числе 27 в школах.

По данным RIAS, с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующего военного наступления Израиля в Газе ежемесячно сообщалось о 230 случаях.

Отмечается, что в 71,6% случаев инциденты были связаны с Израилем.

В отчете подчеркивается тенденция к тому, что антисемитские высказывания становятся все более социально приемлемыми. В отчете говорится о таких действиях, как:

нападки на Израиль и подвергание сомнению его легитимности;

преуменьшение значения Холокоста:

использование прямых антисемитских оскорблений.

В анализе отмечается необходимость оказания всесторонней поддержки жертвам антисемитизма.

В начале октября канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную солидарность с евреями Германии накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль.

Недавно на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме напали. После этого правительство Нидерландов выделило 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом.

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