Рада нацоборони Румунії звинуватила TikTok у впливі на вибори президента

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) на засіданні в четвер, 28 листопада, звинуватила TikTok у фаворитизмі стосовно незалежного кандидата у президенти Келіна Джорджеску.

Про це йдеться в заяві CSAT, повідомляє "Європейська правда".

Як заявили в органі, проаналізовані членами Ради документи свідчать про спроби кібератак, спрямованих на вплив на доброчесність виборчого процесу.

Також там констатували, що один з кандидатів на президентських виборах "отримав вигоду від масового висвітлення завдяки преференційному режиму, який платформа TikTok надала йому, не маркуючи його як політичного кандидата".

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"Таким чином, видимість цього кандидата була значно підвищена порівняно з іншими кандидатами, які були визнані алгоритмами TikTok кандидатами на президентських виборах", – заявили у CSAT.

Вища рада національної оборони Румунії також звернулася до органів з питань нацбезпеки з проханням "невідкладно вжити необхідних заходів відповідно до їхньої компетенції".

Раніше Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії попросила Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо TikTok і можливого неналежного використання платформи.

А заступник голови телекомунікаційного регулятора Румунії ANCOM Павел Попеску закликав призупинити роботу TikTok в країні до завершення розслідування щодо потенційних маніпуляцій на президентських виборах.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".