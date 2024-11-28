Рада нацоборони Румунії звинуватила TikTok у впливі на вибори президента
Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) на засіданні в четвер, 28 листопада, звинуватила TikTok у фаворитизмі стосовно незалежного кандидата у президенти Келіна Джорджеску.
Про це йдеться в заяві CSAT, повідомляє "Європейська правда".
Як заявили в органі, проаналізовані членами Ради документи свідчать про спроби кібератак, спрямованих на вплив на доброчесність виборчого процесу.
Також там констатували, що один з кандидатів на президентських виборах "отримав вигоду від масового висвітлення завдяки преференційному режиму, який платформа TikTok надала йому, не маркуючи його як політичного кандидата".
"Таким чином, видимість цього кандидата була значно підвищена порівняно з іншими кандидатами, які були визнані алгоритмами TikTok кандидатами на президентських виборах", – заявили у CSAT.
Вища рада національної оборони Румунії також звернулася до органів з питань нацбезпеки з проханням "невідкладно вжити необхідних заходів відповідно до їхньої компетенції".
Раніше Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії попросила Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо TikTok і можливого неналежного використання платформи.
А заступник голови телекомунікаційного регулятора Румунії ANCOM Павел Попеску закликав призупинити роботу TikTok в країні до завершення розслідування щодо потенційних маніпуляцій на президентських виборах.
Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".