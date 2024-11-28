У Румунії пропонують призупинити роботу TikTok через побоювання щодо виборів

Заступник голови телекомунікаційного регулятора Румунії ANCOM Павел Попеску закликав призупинити роботу TikTok в країні до завершення розслідування державними установами щодо потенційних маніпуляцій на президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

Нагадаємо, у першому турі виборів президента перше місце посів незалежний ультраправий політик Келін Джорджеску. Він отримав багато голосів від молодих виборців і румунів, які проживають за кордоном, а його кампанія значною мірою спиралася на TikTok.

"Я прошу, починаючи від завтра, 28.11.2024, призупинити роботу платформи TikTok на території Румунії до завершення розслідування державними установами щодо маніпулювання виборчим процесом", – зазначив Попеску у середу.

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"Я почну офіційний процес з цією метою завтра", – додав він.

У вівторок Національна аудіовізуальна рада Румунії вже закликала Європейську комісію розслідувати роль TikTok у голосуванні через, за її словами, "підозри в маніпуляції громадською думкою".

Віцепрезидент Ради Валентин Александру Жукан заявив, що, на його думку, алгоритми платформи посилювали матеріали, сприятливі для одного кандидата, і що їй не вистачало прозорості щодо того, хто спонсорував передвиборчий контент.

А очільниця ліберальної політичної групи Європарламенту вимагає від генерального директора TikTok прийти до законодавчого органу ЄС і відповісти на питання про роль соцмережі у виборах президента Румунії.

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