Совет нацобороны Румынии обвинил TikTok во влиянии на выборы президента

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) на заседании в четверг, 28 ноября, обвинил TikTok в фаворитизме в отношении независимого кандидата в президенты Келина Джорджеску.

Об этом говорится в заявлении CSAT, сообщает "Европейская правда".

Как заявили в органе, проанализированные членами Совета документы свидетельствуют о попытках кибератак, направленных на влияние на добропорядочность избирательного процесса.

Также там констатировали, что один из кандидатов на президентских выборах "получил выгоду от массового освещения благодаря преференциальному режиму, который платформа TikTok предоставила ему, не маркируя его как политического кандидата".

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"Таким образом, видимость этого кандидата была значительно повышена по сравнению с другими кандидатами, которые были признаны алгоритмами TikTok кандидатами на президентских выборах", – заявили в CSAT.

Высший совет национальной обороны Румынии также обратился в органы по вопросам нацбезопасности с просьбой "безотлагательно принять необходимые меры в соответствии с их компетенцией".

Ранее Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии попросил Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы.

А заместитель председателя телекоммуникационного регулятора Румынии ANCOM Павел Попеску призвал приостановить работу TikTok в стране до завершения расследования относительно потенциальных манипуляций на президентских выборах.

Подробно о скандале вокруг первого тура выборов в Румынии смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".