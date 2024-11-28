Зеленский: Путин размахивает своим "Орешником", чтобы сорвать будущие усилия Трампа

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин пытается обострить ситуацию так, чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

Об этом украинский лидер заявил во время своего вечернего обращения, передает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, Путину окончание войны не нужно, а также глава Кремля "хочет не дать еще и другим закончить эту войну".

Поэтому, считает украинский лидер, Путин "размахивает своим „Орешником" для того, чтобы сорвать усилия Трампа, которые „точно будут после инаугурации".

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"Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось – чтобы он не смог закончить войну", – считает Зеленский.

Президент акцентировал, что Путин – единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит.

"И именно поэтому путинская эскалация сейчас – это давление, чтобы впоследствии заставлять президента Америки идти на условия России", – подытожил он.

Напомним, после массированного удара по регионам Украины 28 ноября, Путин заявил, что может применить ракету "Орешник „ по "центрам принятия решений в Киеве".

Накануне Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили конкретные потребности Украины в системах ПВО на фоне недавнего российского удара новой баллистической ракетой.

В тот же день состоялась встреча Совета Украина – НАТО из-за применения Россией "Орешника".