Прем'єр Грузії заявив про рух до Європи після заморозки євроінтеграції

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе наступного дня після оголошення про фактичну заморозку євроінтеграції до 2028 року заявив, що до 2030 року країна буде готова до вступу в ЄС краще за решту держав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал SOVA.

Кобахідзе зазначив, що напередодні він озвучив те, що питання переговорів про вступ до ЄС не буде на порядку денному уряду Грузії до 2028 року. А єдиним практичним результатом цього кроку стане те, що "це питання ніхто не зможе використати для шантажу та розколу суспільства".

Він також прокоментував розгін акції протесту напередодні у Тбілісі, почавши з того, що постраждали 32 співробітники поліції. А ушкодження, яких зазнали мирні протестувальники, були, за його словами, результатом насильства, що "викликає крайній жаль".

Реклама:

Кобахідзе подякував співробітникам МВС Грузії за те, що вони припинили насильство і встановили правопорядок.

"Ще раз наголосив, що Грузія залишається прихильною євроінтеграції. Справа замість шантажу – таким є наше ставлення до процесу. Тільки з миром, гідністю і процвітанням – до Європи!" – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію.

Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

28 листопада Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.