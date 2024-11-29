Премьер Грузии заявил о движении в Европу после заморозки евроинтеграции

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на следующий день после объявления о фактической заморозке евроинтеграции до 2028 конца года заявил, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в ЕС лучше остальных государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал SOVA.

Кобахидзе отметил, что накануне он озвучил, что вопрос переговоров о вступлении в ЕС не будет на повестке дня правительства Грузии до конца 2028 года. А единственным практическим результатом этого шага станет то, что "этот вопрос никто не сможет использовать для шантажа и раскола общества".

Он также прокомментировал разгон акции протеста накануне в Тбилиси, начав с того, что пострадали 32 сотрудника полиции. А повреждения, которые получили мирные протестующие, были, по его словам, результатом насилия, что "вызывает крайнее сожаление".

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Кобахидзе поблагодарил сотрудников МВД Грузии за то, что они прекратили насилие и установили правопорядок.

"Еще раз подчеркнул, что Грузия остается приверженной евроинтеграции. Дело вместо шантажа – таково наше отношение к процессу. Только с миром, достоинством и процветанием – в Европу!" – заявил Кобахидзе.

Напомним, в ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.

Силовики во время разгона избивали, в том числе журналистов и их технику.

28 ноября Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.