Глава МЗС Естонії: Керівництво Грузії веде її в сферу впливу Росії

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, озвучене в четвер партією влади Грузії рішення відкласти процес євроінтеграції країни засвідчило, що метою партії є встановлення контролю над країною, залякування народу, а також рух Грузії у сферу впливу Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Postimees.

За його словами, спад демократичних процесів у Грузії відбувається вже тривалий час, одними з найбільш значущих елементів цього стало ухвалення в травні цього року так званих законів про іноземних агентів і про захист традиційної сім'ї.

"Крім того, вибори, що відбулися місяць тому, не можна назвати вільними і справедливими через кількість і серйозність порушень.

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Ухвалене й озвучене в четвер рішення керівної партії Грузії стало останнім кроком і доказом того, що вони брехали грузинському народові, і насамперед своїм виборцям, які сподівалися й вірили, що під егідою "Грузинської мрії" вони разом рухатимуться до ЄС", – сказав Тсахкна, додавши, що 80 відсотків населення Грузії хочуть, щоб їхня країна вступила до Європейського Союзу.

"Тисячі людей учора ввечері знову вийшли на вулиці. Абсолютно неприйнятно, що грузинська влада застосувала проти демонстрантів насильство, включно з перцевим газом, водометами і звуковими гарматами", – заявив міністр.

Євросоюз уже призупинив процес вступу Грузії до ЄС та її фінансову підтримку влітку, додавши можливість відновити їх, якщо Грузія вирішить повернутися на шлях демократії. Але "Грузинська мрія" вирішила інакше.

Естонія скоротила контакти з Грузією на високому рівні та призупинила підтримку проєктів, пов'язаних із грузинським урядом, у рамках співпраці в галузі розвитку, але продовжить підтримувати громадянське суспільство.

"Ми вважаємо, що Європейський союз повинен відреагувати на поведінку грузинської влади, на її ставлення до власного народу і на руйнування нею демократії", – додав Тсахкна.

Раніше президентка Молдови Мая Санду засудила застосування сили проти мирних протестувальників у Грузії та висловила солідарність з грузинами і проєвропейською президенткою Зурабішвілі.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі та читайте у статті Євроінтеграція? Дякуємо, не треба! Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції