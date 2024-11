Президентка Молдови відреагувала на події у Грузії

Президентка Молдови Мая Санду засудила застосування сили проти мирних протестувальників у Грузії та висловила солідарність з грузинами і проєвропейською президенткою Зурабішвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

"Грузини – європейці. Майбутнє Грузії – у Європі, і ніхто не може відібрати його у грузинів.

Молдова засуджує застосування сили проти мирних протестувальників і висловлює солідарність з президенткою Саломе Зурабішвілі та грузинським народом у їхній боротьбі за свободу", – заявила вона.

Georgians are Europeans.



Georgia’s future lies in Europe, and no one can take that away from them.



Moldova condemns violence against peaceful demonstrators and stands in solidarity with President @Zourabichvili_S and the Georgian people in their fight for freedom.