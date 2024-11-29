Президентка Молдови відреагувала на події у Грузії

Президентка Молдови Мая Санду засудила застосування сили проти мирних протестувальників у Грузії та висловила солідарність з грузинами і проєвропейською президенткою Зурабішвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

"Грузини – європейці. Майбутнє Грузії – у Європі, і ніхто не може відібрати його у грузинів.

Молдова засуджує застосування сили проти мирних протестувальників і висловлює солідарність з президенткою Саломе Зурабішвілі та грузинським народом у їхній боротьбі за свободу", – заявила вона.

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Georgians are Europeans.



Georgia’s future lies in Europe, and no one can take that away from them.



Moldova condemns violence against peaceful demonstrators and stands in solidarity with President @Zourabichvili_S and the Georgian people in their fight for freedom. – Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2024

МЗС України раніше заявило про розчарування офіційного Києва у зв’язку з рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС та засудило застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.