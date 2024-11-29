Глава МИД Эстонии: Руководство Грузии ведет ее в сферу влияния России

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, озвученное в четверг правящей партией Грузии решение отложить процесс евроинтеграции страны показало, что целью партии является установление контроля над страной, запугивание народа, а также движение Грузии в сферу влияния России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Postimees.

По его словам, спад демократических процессов в Грузии происходит уже длительное время, одними из самых значимых элементов этого стало принятие в мае этого года так называемых законов об иностранных агентах и о защите традиционной семьи.

"Кроме того, прошедшие месяц назад выборы нельзя назвать свободными и справедливыми из-за количества и серьезности нарушений.

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Принятое и озвученное в четверг решение правящей партии Грузии стало последним шагом и доказательством того, что они лгали грузинскому народу, и прежде всего своим избирателям, которые надеялись и верили, что под эгидой "Грузинской мечты" они вместе будут двигаться в ЕС", – сказал Тсахкна, добавив, что 80 процентов населения Грузии хотят, чтобы их страна вступила в Европейский Союз.

"Тысячи людей вчера вечером снова вышли на улицы. Абсолютно неприемлемо, что грузинские власти применили против демонстрантов насилие, включая перцовый газ, водометы и звуковые пушки", – заявил министр.

Евросоюз уже приостановил процесс вступления Грузии в ЕС и ее финансовую поддержку летом, добавив возможность возобновить их, если Грузия решит вернуться на путь демократии. Но "Грузинская мечта" решила иначе.

Эстония сократила контакты с Грузией на высоком уровне и приостановила поддержку проектов, связанных с грузинским правительством, в рамках сотрудничества в области развития, но продолжит поддерживать гражданское общество.

"Мы считаем, что Европейский союз должен отреагировать на поведение грузинской власти, на ее отношение к собственному народу и на разрушение ею демократии", – добавил Тсахкна.

Ранее президент Молдовы Майя Санду осудила применение силы против мирных протестующих в Грузии и выразила солидарность с грузинами и проевропейским президентом Зурабишвили.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били, в том числе журналистов и их технику.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге и читайте в статье Евроинтеграция? Спасибо, не надо! Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции.