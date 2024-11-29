У Польщі кліматичні активісти знову протестували, поліція вимагає покарання для учасників акцій

Співробітники поліції у одному із районів Варшави направлять понад 60 заяв з вимогою покарати активістів руху "Останнє покоління", які, серед іншого, перешкоджають автомобільному руху, порушують громадський та перешкоджають правоохоронцям у виконанні службових обов’язків.

Про це написав мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як стало відомо польському мовнику, 64 заяви про покарання за різні правопорушення будуть направлені до суду співробітниками поліції варшавського району Середмістя, які з початку тижня чотири рази втручалися в діяльність активістів руху "Останнє покоління".

Зазначається, що активісти останніми днями блокують перехрестя на столичній Віслостраді.

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Поліцію турбує широкий перелік правопорушень. Зокрема, йдеться про перешкоджання автомобільному руху на дорозі загального користування, порушення громадського порядку, непокору розпорядженням поліцейських та перешкоджання їм у виконанні службових обов'язків.

Як передає мовник, також фіксували випадки порушення правил дорожнього руху пішоходами, які увійшли до тунелю, за участю активістів.

Члени "Останнього покоління" також відповідатимуть за проїзд на червоне світло і за вивішування банера на Гданському мосту без дозволу адміністратора.

Як проінформували правоохоронці – в акціях беруть участь здебільшого одні й ті ж люди.

Як зазначається, впродовж останніх днів члени "Останнього покоління" вже чотири рази перекривали вулиці у Варшаві на знак протесту. Зокрема, у п’ятницю, 29 листопада, вони протестували в Мокотові (район у Варшаві).

Blokada Ostatniego Pokolenia na Wisłostradzie. Zablokowana jezdnia na wysokości ul. Bartyckiej w stronę Żoliborza. #Warszawa @RMF24pl pic.twitter.com/XIwLdqkUOd – Przemysław Mzyk (@PrzemyslawMzyk) November 29, 2024

У середу вдень, інформують журналісти, вони зупинили рух на Віслостраді, біля Гданського мосту. Самі вони представили цю акцію як "найбільшу на сьогодні блокаду Віслостради".

Awantura na Wisłostradzie. Ostatnie Pokolenie ponownie zablokowało ulicę. Kierowcom puściły nerwy | @wirtualnapolska pic.twitter.com/B1debX3627 – Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 27, 2024

Перед цим у понеділок протестувальники перекривали тунель на Віслостраді.

Активісти намагаються таким чином привернути увагу до своїх вимог до уряду: передавати усі кошти з прибутку від будівництва нових доріг та автомагістралей на розвиток місцевого громадського транспорту і запровадити єдиний місячний проїзний на регіональний транспорт по всій території країни вартістю 50 злотих.

На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.