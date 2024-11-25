Кліматичні активісти блокують тунель у Варшаві

Кліматичні активісти з "Останнього покоління" перекрили тунель Віслострада у столиці Польщі Варшаві зранку у понеділок, 25 листопада.

Про це написало RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначено, станом на 08:00 біля в'їзду у тунель Віслострада утворюється затор через протест кліматичних активістів.

Tak wygląda Wisłostrada po porannej blokadzie pasa w kierunku Bielan przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/h7ArZLIdsB Реклама: November 25, 2024

Поліція вивела перших активістів, які перекрили дорогу, однак почали з'являтися нові блокувальники, тож рух залишається ускладненим.

Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę i pas w kierunku Bielan | @wirtualnapolska pic.twitter.com/4effWjy8e8 – Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024

Як зазначається, протестувальники виступають проти політики чинного уряду прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. На їхню думку, він підживлює кліматичну кризу.

„Ludzie będą ich nienawidzić”. Zdenerwowany kierowca komentuje blokadę Wisłostrady przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/i89F2bZMVg – Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024

На їхньому сайті зазначається, що протестувальники вимагають виконати дві вимоги, а саме:

передача 100% коштів від будівництва нових автострад і автомагістралей на регіональний громадський транспорт;

запровадження єдиного квитка за 50 злотих на місяць на регіональний транспорт по всій країні.

Наприкінці вересня колони будівлі парламенту Фінляндії виявилися пофарбовані в червоний колір кліматичними протестувальниками.

На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.