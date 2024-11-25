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Кліматичні активісти блокують тунель у Варшаві

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Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 10:53 — Уляна Кричковська

Кліматичні активісти з "Останнього покоління" перекрили тунель Віслострада у столиці Польщі Варшаві зранку у понеділок, 25 листопада.

Про це написало RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначено, станом на 08:00 біля в'їзду у тунель Віслострада утворюється затор через протест кліматичних активістів.

Поліція вивела перших активістів, які перекрили дорогу, однак почали з'являтися нові блокувальники, тож рух залишається ускладненим.

Як зазначається, протестувальники виступають проти політики чинного уряду прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. На їхню думку, він підживлює кліматичну кризу. 

На їхньому сайті зазначається, що протестувальники вимагають виконати дві вимоги, а саме:

  • передача 100% коштів від будівництва нових автострад і автомагістралей на регіональний громадський транспорт;
  • запровадження єдиного квитка за 50 злотих на місяць на регіональний транспорт по всій країні.

Наприкінці вересня колони будівлі парламенту Фінляндії виявилися пофарбовані в червоний колір кліматичними протестувальниками.

На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.

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