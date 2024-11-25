Кліматичні активісти блокують тунель у Варшаві
Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 10:53 —
Кліматичні активісти з "Останнього покоління" перекрили тунель Віслострада у столиці Польщі Варшаві зранку у понеділок, 25 листопада.
Про це написало RMF24, передає "Європейська правда".
Як зазначено, станом на 08:00 біля в'їзду у тунель Віслострада утворюється затор через протест кліматичних активістів.
Tak wygląda Wisłostrada po porannej blokadzie pasa w kierunku Bielan przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/h7ArZLIdsBРеклама:– Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024
Поліція вивела перших активістів, які перекрили дорогу, однак почали з'являтися нові блокувальники, тож рух залишається ускладненим.
Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę i pas w kierunku Bielan | @wirtualnapolska pic.twitter.com/4effWjy8e8– Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024
Як зазначається, протестувальники виступають проти політики чинного уряду прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. На їхню думку, він підживлює кліматичну кризу.
„Ludzie będą ich nienawidzić”. Zdenerwowany kierowca komentuje blokadę Wisłostrady przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/i89F2bZMVg– Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024
На їхньому сайті зазначається, що протестувальники вимагають виконати дві вимоги, а саме:
- передача 100% коштів від будівництва нових автострад і автомагістралей на регіональний громадський транспорт;
- запровадження єдиного квитка за 50 злотих на місяць на регіональний транспорт по всій країні.
Наприкінці вересня колони будівлі парламенту Фінляндії виявилися пофарбовані в червоний колір кліматичними протестувальниками.
На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.