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В Польше климатические активисты снова протестовали, полиция требует наказать участников акций

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Новости — Пятница, 29 ноября 2024, 14:50 — Уляна Кричковская

Сотрудники полиции в одном из районов Варшавы направят более 60 заявлений с требованием наказать активистов движения "Последнее поколение", которые, среди прочего, препятствуют автомобильному движению, нарушают общественный и препятствуют правоохранителям в выполнении служебных обязанностей.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как стало известно польскому вещателю, 64 заявления о наказании за различные правонарушения будут направлены в суд сотрудниками полиции варшавского района Средместье, которые с начала недели четыре раза вмешивались в деятельность активистов движения "Последнее поколение".

Отмечается, что активисты в последние дни блокируют перекресток на столичной Вислостраде.

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Полицию беспокоит широкий перечень правонарушений. В частности, речь идет о препятствовании автомобильному движению на дороге общего пользования, нарушении общественного порядка, неповиновении распоряжениям полицейских и препятствовании им в исполнении служебных обязанностей.

Как передает вещатель, также фиксировали случаи нарушения правил дорожного движения пешеходами, которые вошли в тоннель, с участием активистов.

Члены "Последнего поколения" также будут отвечать за проезд на красный свет и за вывешивание баннера на Гданьском мосту без разрешения администратора.

Как проинформировали правоохранители, в акциях участвуют в основном одни и те же люди.

Как отмечается, в течение последних дней члены "Последнего поколения" уже четыре раза перекрывали улицы в Варшаве в знак протеста. В частности, в пятницу, 29 ноября, они протестовали в Мокотуве (район в Варшаве).

В среду днем, информируют журналисты, они остановили движение на Вислостраде, возле Гданьского моста. Сами они представили эту акцию как "крупнейшую на сегодняшний день блокаду Вислострады".

Перед этим в понедельник протестующие перекрывали тоннель на Вислостраде.

Активисты пытаются таким образом привлечь внимание к своим требованиям к правительству: передавать все средства из прибыли от строительства новых дорог и автомагистралей на развитие местного общественного транспорта и ввести единый месячный проездной на региональный транспорт по всей территории страны стоимостью 50 злотых.

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве

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