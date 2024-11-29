В Польше климатические активисты снова протестовали, полиция требует наказать участников акций

Сотрудники полиции в одном из районов Варшавы направят более 60 заявлений с требованием наказать активистов движения "Последнее поколение", которые, среди прочего, препятствуют автомобильному движению, нарушают общественный и препятствуют правоохранителям в выполнении служебных обязанностей.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как стало известно польскому вещателю, 64 заявления о наказании за различные правонарушения будут направлены в суд сотрудниками полиции варшавского района Средместье, которые с начала недели четыре раза вмешивались в деятельность активистов движения "Последнее поколение".

Отмечается, что активисты в последние дни блокируют перекресток на столичной Вислостраде.

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Полицию беспокоит широкий перечень правонарушений. В частности, речь идет о препятствовании автомобильному движению на дороге общего пользования, нарушении общественного порядка, неповиновении распоряжениям полицейских и препятствовании им в исполнении служебных обязанностей.

Как передает вещатель, также фиксировали случаи нарушения правил дорожного движения пешеходами, которые вошли в тоннель, с участием активистов.

Члены "Последнего поколения" также будут отвечать за проезд на красный свет и за вывешивание баннера на Гданьском мосту без разрешения администратора.

Как проинформировали правоохранители, в акциях участвуют в основном одни и те же люди.

Как отмечается, в течение последних дней члены "Последнего поколения" уже четыре раза перекрывали улицы в Варшаве в знак протеста. В частности, в пятницу, 29 ноября, они протестовали в Мокотуве (район в Варшаве).

Blokada Ostatniego Pokolenia na Wisłostradzie. Zablokowana jezdnia na wysokości ul. Bartyckiej w stronę Żoliborza. #Warszawa @RMF24pl pic.twitter.com/XIwLdqkUOd – Przemysław Mzyk (@PrzemyslawMzyk) November 29, 2024

В среду днем, информируют журналисты, они остановили движение на Вислостраде, возле Гданьского моста. Сами они представили эту акцию как "крупнейшую на сегодняшний день блокаду Вислострады".

Awantura na Wisłostradzie. Ostatnie Pokolenie ponownie zablokowało ulicę. Kierowcom puściły nerwy | @wirtualnapolska pic.twitter.com/B1debX3627 – Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 27, 2024

Перед этим в понедельник протестующие перекрывали тоннель на Вислостраде.

Активисты пытаются таким образом привлечь внимание к своим требованиям к правительству: передавать все средства из прибыли от строительства новых дорог и автомагистралей на развитие местного общественного транспорта и ввести единый месячный проездной на региональный транспорт по всей территории страны стоимостью 50 злотых.

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве