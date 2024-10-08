У Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які облили фарбою статую над Віслою

У Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.

Про це повідомляє RFM24, пише "Європейська правда".

Активісткам Юлії та Маріанні, прізвища яких не називають, з ініціативи "Останнє покоління" оголосили звинувачення у тому, що вони 8 березня пошкодили статую русалки, обливши її фарбою. Активістки поєднали кліматичні гасла з гаслами за права жінок.

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За вандалізм їм може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Завдані акцією збитки для міста оцінили у понад 360 тисяч злотих.

"Русалка" над Віслою створена у 1938 році мисткинею Людвікою Нітшовою.

Нещодавно статуя знову зазнала вандалізму – на постаменті залишили анархістський напис.

Нагадаємо, у Гельсінкі досі відмивають колони парламенту від фарби, якою їх облили кліматичні активісти.