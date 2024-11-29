У Міноборони Грузії виступили проти рішення влади призупинити євроінтеграцію

Працівники Міністерства оборони Грузії опублікували заяву, в якій наголосили на важливості співпраці країни з європейськими та євроатлантичними структурами.

Про це пише Эхо Кавказа, передає "Європейська правда".

Як йдеться у заяві, підписаній 41 працівником оборонного відомства – вони залишаються вірними зобов'язанням, встановленим Конституцією країни.

"Саме європейська та євроатлантична інтеграція є безальтернативним шляхом подальшого зміцнення безпеки країни та зміцнення її суверенітету, а також основним пріоритетом зовнішньої та безпекової політики, що закріплено як Конституцією Грузії, так і всіма концептуальними документами на національному та відомчому рівнях", – йдеться в заяві.

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Також, як писали, понад 150 працівників Міністерства освіти, науки, культури і спорту Грузії засудили рішення партії "Грузинська мрія" зупинити процес вступу до Європейського Союзу.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі та читайте у статті Євроінтеграція? Дякуємо, не треба! Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції.