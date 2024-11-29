В Минобороны Грузии выступили против решения властей приостановить евроинтеграцию

Работники Министерства обороны Грузии опубликовали заявление, в котором отметили важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами.

Об этом пишет Эхо Кавказа, передает "Европейская правда".

Как говорится в заявлении, подписанном 41 работником оборонного ведомства – они остаются верными обязательствам, установленным Конституцией страны.

"Именно европейская и евроатлантическая интеграция является безальтернативным путем дальнейшего укрепления безопасности страны и укрепления ее суверенитета, а также основным приоритетом внешней политики и политики безопасности, что закреплено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами на национальном и ведомственном уровнях", – говорится в заявлении.

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Также, как писали, более 150 сотрудников Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии осудили решение партии "Грузинская мечта" остановить процесс вступления в Европейский Союз.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

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