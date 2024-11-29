МИД Польши заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать проевропейские стремления грузин

Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование решением партии "Грузинская мечта" остановить процесс вступления в Европейский Союз.

Об этом ведомство написало у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Польша и в дальнейшем будет поддерживать проевропейские стремления народа.

"МИД выражает разочарование в связи с решением грузинских властей приостановить переговоры о начале переговоров о вступлении в ЕС", – говорится в заметке.

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Также польский МИД призвал грузинские власти не применять насилие против мирных протестов.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

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