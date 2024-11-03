У Німеччині критикують небезпечний компроміс партії Шольца і ультралівих щодо України

У Німеччині активно обговорюють формулювання в заяві про потенційну коаліцію в землі Бранденбург між Соціал-демократами канцлера Олафа Шольца та лівроадикалами з Альянсу Сари Вагенкнехт, яке ризикує підірвати політичний консенсус на федеральному рівні щодо підтримки України у війні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Цього тижня бранденбурзький осередок Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) схвалив спільну заяву з проросійським Альянсом Сари Вагенкгенх (АСВ), яка містила такий фрагмент: "Неможливо буде закінчити війну, постачаючи більше зброї".

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Обидві партії також заявили, що в майбутньому будуть працювати над дипломатичним вирішенням "українського конфлікту". Крім того, вони критично висловились про ідею розміщення ракет середньої дальності та гіперзвукових ракет на території Німеччини.

Ці формулювання викликали обурення в різних політичних колах Німеччини і занепокоєння навіть серед деяких членів СДПН на федеральному рівні.

Аґнєшка Бруґґер, депутатка від Зелених, які входять до коаліції Шольца, звинуватила СДПН в тому, що вона потурає "цинічному і популістському курсу АСВ".

"Той, хто говорить про мир, але має на увазі припинення підтримки України, не хоче справжнього миру", – сказала вона в інтерв'ю агентству. "Така політика поставила б під загрозу безпеку нашої країни і наших союзників", – додала політикиня.

Експерт з питань зовнішньої політики СДПН Міхаель Рот заявив, що документ в кількох аспектах є розривом з політикою федерального канцлера і СДПН.

Мер Мюнхена від СДПН Дітер Райтер заявив, що мова бранденбурзького осередку партії "неприйнятна".

Компроміс між СДПН і АСВ різко розкритикували і в опозиційному союзі ХДС/ХСС, повідомляє Die Zeit.

"Представлений документ дає зрозуміти, що СДПН Бранденбургу готова відмовитися від своїх зовнішньополітичних позицій лише заради того, щоб мати гарний вигляд перед Сарою Вагенкнехт", – критикував соціал-демократів лідер парламентської фракції ХДС у Бранденбурзі Ян Редманн.

Водночас, членам земельного об'єднання СДПН у Бранденбурзі було розіслано електронного листа, повідомляє агентство DPA, в якому йдеться, що СДПН і АСВ не скрізь мають спільні позиції щодо українського питання, "і це не зміниться в результаті коаліції на рівні нашої федеральної землі".

Генеральний секретар СДПН у Бранденбурзі Давід Колесник заявив, що не було необхідності прямо говорити про підтримку партією поставок зброї Україні в погодженому документі, оскільки він є спільним документом обох партій, а отже – компромісним.

Однак, зазначив Колесник, це не означає, що СДПН виступає проти поставок зброї Україні. Вони необхідні для того, щоб Україна могла продовжувати захищати себе, але сама по собі зброя не призведе до закінчення війни.

Нагадаємо, на земельних виборах у Бранденбурзі АСВ отримав 13,5% голосів. Хоча соціал-демократи і перемогли, проте, аби не утворювати коаліцію з ультраправими з "Альтернативи для Німеччини", СДПН довелося співпрацювати з ультралівими Вагенкнехт.

Вагенкнехт, яку називають "подругою Путіна" через прихильність до Росії, вимагала включити у коаліційні угоди пункти про дипломатичне врегулювання війни в Україні та непідтримку розміщення американських ракет в Німеччині. В іншому разі Вагенкнехт не погоджувалась на формування коаліції.

Детальніше про ситуацію, яка склалася після виборів у Бранденбурзі, читайте у статті – Бранденбург змінює Німеччину: Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна".