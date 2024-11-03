Укр Рус Eng

В Германии критикуют опасный компромисс партии Шольца и леворадикалов по Украине

Новости — Воскресенье, 3 ноября 2024, 08:52 — Кристина Бондарева

В Германии активно обсуждают формулировку в заявлении о потенциальной коалиции в земле Бранденбург между Социал-демократами канцлера Олафа Шольца и леворадикалами из Альянса Сары Вагенкнехт, которая рискует подорвать политический консенсус на федеральном уровне по поддержке Украины в войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство Reuters.

На этой неделе бранденбургская ячейка Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) одобрила совместное заявление с пророссийским Альянсом Сары Вагенкгенх (АСВ), которое содержало такой фрагмент: "Невозможно будет закончить войну, поставляя больше оружия".

Партии Шольца и "подруги Путина" начинают коалиционные переговоры в Бранденбурге

Реклама:

Обе партии также заявили, что в будущем будут работать над дипломатическим решением "украинского конфликта". Кроме того, они критически высказались об идее размещения ракет средней дальности и гиперзвуковых ракет на территории Германии.

Эти формулировки вызвали возмущение в различных политических кругах Германии и беспокойство даже среди некоторых членов СДПГ на федеральном уровне.

Агнешка Бруггер, депутат от Зеленых, которые входят в коалицию Шольца, обвинила СДПГ в том, что она потакает "циничному и популистскому курсу АСВ".

"Тот, кто говорит о мире, но подразумевает прекращение поддержки Украины, не хочет настоящего мира", – сказала она в интервью агентству. "Такая политика поставила бы под угрозу безопасность нашей страны и наших союзников", – добавила политик.

Эксперт по вопросам внешней политики СДПГ Михаэль Рот заявил, что документ в нескольких аспектах является разрывом с политикой федерального канцлера и СДПГ.

Мэр Мюнхена от СДПГ Дитер Райтер заявил, что речь бранденбургской ячейки партии "неприемлема".

Компромисс между СДПГ и АСВ резко раскритиковали и в оппозиционном союзе ХДС/ХСС, сообщает Die Zeit.

"Представленный документ дает понять, что СДПГ Бранденбурга готова отказаться от своих внешнеполитических позиций только ради того, чтобы хорошо выглядеть перед Сарой Вагенкнехт", – критиковал социал-демократов лидер парламентской фракции ХДС в Бранденбурге Ян Редманн.

В то же время, членам земельного объединения СДПГ в Бранденбурге было разослано электронное письмо, сообщает агентство DPA, в котором говорится, что СДПГ и АСВ не везде имеют общие позиции по украинскому вопросу, "и это не изменится в результате коалиции на уровне нашей федеральной земли".

Генеральный секретарь СДПГ в Бранденбурге Давид Колесник заявил, что не было необходимости прямо говорить о поддержке партией поставок оружия Украине в согласованном документе, поскольку он является совместным документом обеих партий, а значит – компромиссным.

Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина"

Однако, отметил Колесник, это не означает, что СДПГ выступает против поставок оружия Украине. Они необходимы для того, чтобы Украина могла продолжать защищать себя, но само по себе оружие не приведет к окончанию войны.

Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге АСВ получил 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, однако, чтобы не образовывать коалицию с ультраправыми из "Альтернативы для Германии", СДПГ пришлось сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.

Вагенкнехт, которую называют "подругой Путина" из-за приверженности к России, требовала включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержку размещения американских ракет в Германии. В противном случае Вагенкнехт не соглашалась на формирование коалиции.

Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье – Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Шольц
Реклама: