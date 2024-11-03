В Германии критикуют опасный компромисс партии Шольца и леворадикалов по Украине

В Германии активно обсуждают формулировку в заявлении о потенциальной коалиции в земле Бранденбург между Социал-демократами канцлера Олафа Шольца и леворадикалами из Альянса Сары Вагенкнехт, которая рискует подорвать политический консенсус на федеральном уровне по поддержке Украины в войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство Reuters.

На этой неделе бранденбургская ячейка Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) одобрила совместное заявление с пророссийским Альянсом Сары Вагенкгенх (АСВ), которое содержало такой фрагмент: "Невозможно будет закончить войну, поставляя больше оружия".

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Обе партии также заявили, что в будущем будут работать над дипломатическим решением "украинского конфликта". Кроме того, они критически высказались об идее размещения ракет средней дальности и гиперзвуковых ракет на территории Германии.

Эти формулировки вызвали возмущение в различных политических кругах Германии и беспокойство даже среди некоторых членов СДПГ на федеральном уровне.

Агнешка Бруггер, депутат от Зеленых, которые входят в коалицию Шольца, обвинила СДПГ в том, что она потакает "циничному и популистскому курсу АСВ".

"Тот, кто говорит о мире, но подразумевает прекращение поддержки Украины, не хочет настоящего мира", – сказала она в интервью агентству. "Такая политика поставила бы под угрозу безопасность нашей страны и наших союзников", – добавила политик.

Эксперт по вопросам внешней политики СДПГ Михаэль Рот заявил, что документ в нескольких аспектах является разрывом с политикой федерального канцлера и СДПГ.

Мэр Мюнхена от СДПГ Дитер Райтер заявил, что речь бранденбургской ячейки партии "неприемлема".

Компромисс между СДПГ и АСВ резко раскритиковали и в оппозиционном союзе ХДС/ХСС, сообщает Die Zeit.

"Представленный документ дает понять, что СДПГ Бранденбурга готова отказаться от своих внешнеполитических позиций только ради того, чтобы хорошо выглядеть перед Сарой Вагенкнехт", – критиковал социал-демократов лидер парламентской фракции ХДС в Бранденбурге Ян Редманн.

В то же время, членам земельного объединения СДПГ в Бранденбурге было разослано электронное письмо, сообщает агентство DPA, в котором говорится, что СДПГ и АСВ не везде имеют общие позиции по украинскому вопросу, "и это не изменится в результате коалиции на уровне нашей федеральной земли".

Генеральный секретарь СДПГ в Бранденбурге Давид Колесник заявил, что не было необходимости прямо говорить о поддержке партией поставок оружия Украине в согласованном документе, поскольку он является совместным документом обеих партий, а значит – компромиссным.

Однако, отметил Колесник, это не означает, что СДПГ выступает против поставок оружия Украине. Они необходимы для того, чтобы Украина могла продолжать защищать себя, но само по себе оружие не приведет к окончанию войны.

Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге АСВ получил 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, однако, чтобы не образовывать коалицию с ультраправыми из "Альтернативы для Германии", СДПГ пришлось сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.

Вагенкнехт, которую называют "подругой Путина" из-за приверженности к России, требовала включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержку размещения американских ракет в Германии. В противном случае Вагенкнехт не соглашалась на формирование коалиции.

Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье – Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".