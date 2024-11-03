Вибори у Молдові: У Стамбулі помітили підвезення виборців

Спостерігачі молдовської неурядової організації Promo-LEX повідомили про 109 порушень за перші дві години голосування на виборах президента Молдови у неділю – зокрема, на виборчій дільниці в Туреччині зафіксували випадок організованого підвезення виборців.

Про це повідомило видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Згідно з даними спостерігачів, 62 дільниці відкрилися із затримкою або раніше запланованого часу. Щонайменше на 87 дільницях не забезпечили урочисте відкриття з гімном і державним прапором.

Попри це, роботу виборчих комісій у 98,9% випадків оцінюють як "хорошу" та "дуже хорошу".

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Утім, спостерігачі Promo-LEX зафіксували випадок організованого підвезення виборців на дільницю для голосування в Стамбулі.

"Близько 07:50 у радіусі 100 метрів від дільниці було помічено транспортний засіб із молдовськими реєстраційними номерами, з якого вийшли щонайменше четверо виборців. Автобус поїхав одразу після того, як пасажири вийшли з нього.

Вони попрямували на виборчу дільницю, щоб проголосувати. У публічному просторі є інформація, що цей випадок не обов'язково буде поодиноким. Протягом дня ми будемо дуже уважно ставитися до випадків організованого підвезення виборців. Це заборонено законодавчою базою", – заявив голова Promo-LEX Ніколає Панфіл.

Серед інших порушень – плакати та інші агітаційні матеріали були розміщені на відстані менше 100 метрів від дільниці, необґрунтована присутність сторонніх осіб на дільниці, порушення таємниці голосування (фото бюлетенів).

Як повідомляла "ЄП", другий тур виборів президента Молдови на дільницях, де голосують мешканці Придністров’я, проходить з високою активністю виборців – там фіксують черги.

А із публікації агентства Reuters стало відомо, що Молдова повідомила кільком країнам ЄС про наміри Росії зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях. Молдовська діаспора є здебільшого проєвропейською та голосує за Маю Санду.

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