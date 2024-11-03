Reuters: Молдова попередила країни ЄС про плани Росії зірвати голосування діаспори

Молдова повідомила кільком країнам ЄС, що Росія спробує зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях на президентських виборах у неділю.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в молдовському уряді, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник агентства на умовах анонімності повідомив, що виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати мішенню РФ для зриву голосування, в тому числі за допомогою повідомлень про нібито замінування.

"Мета – перервати процес голосування на час евакуації (через загрозу вибуху) і перевірки поліцією. Ми просимо застосовувати процедури і протоколи, які не переривають процес голосування", – повідомили у Молдові кільком країнам ЄС.

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Молдовські виборці, які живуть на Заході, вважаються переважно проєвропейськи налаштованими і тому більш схильні підтримувати Санду, яка відстоює прагнення Молдови приєднатися до Європейського Союзу.

Голосування діаспори виявилося вирішальним для перемоги команди Санду на референдумі 20 жовтня, який підтвердив прагнення країни до руху в ЄС. Референдум відбувся одночасно з першим туром виборів.

Джерело повідомило, що Москва перевозила молдовських громадян літаками та автобусами до Азербайджану, Білорусі, Туреччини та Молдови для голосування, намагаючись максимізувати шанси опонента Санду Александра Стояногло.

Громадяни Молдови голосують у вирішальному другому турі президентських виборів у неділю, 3 листопада.

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