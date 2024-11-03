На дільницях у Молдові, де голосують проросійські виборці з Придністров'я, фіксують черги

Другий тур виборів президента Молдови на дільницях, де голосують мешканці Придністров’я, проходить з високою активністю виборців – там фіксують черги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

Зокрема, черги утворилися на трьох дільницях, організованих у Варниці для жителів Придністров’я. Нинішня картинка на дільницях разюче контрастує з ситуацією у першому турі два тижні тому, коли активність виборців була низькою.

Сьогодні ж частина виборців у черзі, коментуючи у стрімі Newsmaker свої мотиви приїзду на голосування, цитують слоган кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло, і кажуть, що голосують "за справедливість".

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фото: newsmaker

Раніше із публікації агентства Reuters стало відомо, що Молдова повідомила кільком країнам ЄС про наміри Росії зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях. Молдовська діаспора є здебільшого проєвропейською та голосує за Маю Санду.

Також повідомляли, що Москва перевозила молдовських громадян літаками та автобусами до Азербайджану, Білорусі, Туреччини та Молдови для голосування, намагаючись максимізувати шанси опонента Санду Стояногло.

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