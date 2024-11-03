Выборы в Молдове: В Стамбуле заметили подвоз избирателей

Наблюдатели молдавской неправительственной организации Promo-LEX сообщили о 109 нарушениях за первые два часа голосования на выборах президента Молдовы в воскресенье – в частности, на избирательном участке в Турции зафиксировали случай организованного подвоза избирателей.

Об этом сообщило издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Согласно данным наблюдателей, 62 участка открылись с задержкой или раньше запланированного времени. По меньшей мере на 87 участках не обеспечили торжественное открытие с гимном и государственным флагом.

Несмотря на это, работу избирательных комиссий в 98,9% случаев оценивают как "хорошую" и "очень хорошую".

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Впрочем, наблюдатели Promo-LEX зафиксировали случай организованного подвоза избирателей на участок для голосования в Стамбуле.

"Около 07:50 в радиусе 100 метров от участка было замечено транспортное средство с молдавскими регистрационными номерами, из которого вышли по меньшей мере четверо избирателей. Автобус уехал сразу после того, как пассажиры вышли из него.

Они направились на избирательный участок, чтобы проголосовать. В публичном пространстве есть информация, что этот случай не обязательно будет единичным. В течение дня мы будем очень внимательно относиться к случаям организованного подвоза избирателей. Это запрещено законодательной базой", – заявил председатель Promo-LEX Николае Панфил.

Среди других нарушений – плакаты и другие агитационные материалы были размещены на расстоянии менее 100 метров от участка, необоснованное присутствие посторонних лиц на участке, нарушение тайны голосования (фото бюллетеней).

Как сообщала "ЕП", второй тур выборов президента Молдовы на участках, где голосуют жители Приднестровья, проходит с высокой активностью избирателей – там фиксируют очереди.

А из публикации агентства Reuters стало известно, что Молдова сообщила нескольким странам ЕС о намерениях России сорвать голосование молдавских эмигрантов на зарубежных избирательных участках. Молдавская диаспора в основном проевропейская и голосует за Майю Санду.

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