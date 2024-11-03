Напруга в Коаліції Німеччини: Шольц проведе розмову з ключовими міністрами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе зустрічі з двома своїми головними міністрами – економіки та фінансів, – щоб спробувати знайти спільну мову після того, як вони висунули конкуруючі плани щодо покращення економічної ситуації в країні.

Про це агентству Reuters повідомило у неділю джерело в уряді Німеччини, пише "Європейська правда".

Минулого тижня в Берліні стався витік документа з Міністерства фінансів, який багато кого здивував. Пропозиції міністра Крістіана Лінднера, представника вільних демократів, до зниження податків і посилення фіскальної дисципліни сприйняли як виклик багатомільярдному інвестиційному плану, запропонованому "зеленим" міністром економіки Робертом Габеком кількома днями раніше.

Це протистояння стало останньою ескалацією щодо економічної та промислової політики між трьома коаліційними партіями, що підживлює спекуляції щодо потенційного розпаду коаліції менш ніж за рік до виборів.

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Але джерело в уряді повідомило агентству, що Шольц і міністри проведуть кілька зустрічей найближчими днями. Співрозмовник відзначив, що "тепер, коли всі подали свої документи, ми повинні побачити, як вони поєднуються один з одним".

Погіршення перспектив для бізнесу в німецькій економіці, найбільшій в Європі, посилило розбіжності в ідеологічно розрізненої коаліції Шольца щодо політичних заходів, спрямованих на стимулювання зростання, захист промислових робочих місць і зміцнення позицій Німеччини як глобального промислового центру.

У той час, як Роберт Габек хоче створити фонд для стимулювання інвестицій і обійти суворі правила бюджетних витрат Німеччини, Лінднер виступає за зниження податків для стимулювання економіки і негайне припинення всіх нових регуляторних актів.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль в інтерв'ю місцевій газеті продемонстрував відкритість до обговорення пропозицій Лінднера, але сказав, що деякі з них є неприйнятними для його партії, яка раніше в жовтні оприлюднила свій власний економічний план.

"Давати більше багатим, дозволяти працівникам працювати довше і відправляти їх на пенсію пізніше – нікого не здивує, що ми вважаємо це неправильним підходом", – сказав соціал-демократ Клінгбайль в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

Останнім часом в Німеччині з новою силою почали циркулювати чутки про розкол в коаліції після того, як к Шольц не запросив на саміт з питань промисловості Габека та Ліндера. Як наслідок, Лінднер організував свого роду контрсаміт того ж дня, що і Шольц.

На початку жовтня сам Лінднер висловлював сумніви щодо життєздатності урядової коаліції.

Перед тим віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.