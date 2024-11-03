Напряжение в Коалиции Германии: Шольц проведет разговор с ключевыми министрами

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречи с двумя своими главными министрами – экономики и финансов, – чтобы попытаться найти общий язык после того, как они выдвинули конкурирующие планы по улучшению экономической ситуации в стране.

Об этом агентству Reuters сообщил в воскресенье источник в правительстве Германии, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе в Берлине произошла утечка документа из Министерства финансов, который многих удивил. Предложения министра Кристиана Линднера, представителя свободных демократов, к снижению налогов и усилению фискальной дисциплины восприняли как вызов многомиллиардному инвестиционному плану, предложенному "зеленым" министром экономики Робертом Габеком несколькими днями ранее.

Это противостояние стало последней эскалацией по экономической и промышленной политике между тремя коалиционными партиями, что подпитывает спекуляции относительно потенциального распада коалиции менее чем за год до выборов.

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Но источник в правительстве сообщил агентству, что Шольц и министры проведут несколько встреч в ближайшие дни. Собеседник отметил, что "теперь, когда все подали свои документы, мы должны увидеть, как они сочетаются друг с другом".

Ухудшение перспектив для бизнеса в немецкой экономике, крупнейшей в Европе, усугубило разногласия в идеологически разрозненной коалиции Шольца в отношении политических мер, направленных на стимулирование роста, защиту промышленных рабочих мест и укрепление позиций Германии как глобального промышленного центра.

В то время, как Роберт Габек хочет создать фонд для стимулирования инвестиций и обойти строгие правила бюджетных расходов Германии, Линднер выступает за снижение налогов для стимулирования экономики и немедленное прекращение всех новых регуляторных актов.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль в интервью местной газете продемонстрировал открытость к обсуждению предложений Линднера, но сказал, что некоторые из них неприемлемы для его партии, которая ранее в октябре обнародовала свой собственный экономический план.

"Давать больше богатым, позволять работникам работать дольше и отправлять их на пенсию позже – никого не удивит, что мы считаем это неправильным подходом", – сказал социал-демократ Клингбайль в интервью газете Augsburger Allgemeine.

В последнее время в Германии с новой силой начали циркулировать слухи о расколе в коалиции после того, как к Шольц не пригласил на саммит по вопросам промышленности Габека и Линдера. Как следствие, Линднер организовал своего рода контрсаммит в тот же день, что и Шольц.

В начале октября сам Линднер выражал сомнения относительно жизнеспособности правительственной коалиции.

Перед тем вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий спрогнозировал, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.