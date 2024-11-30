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У Грузії публікують численні відео побиття силовиками мирних мітингарів

Новини — Субота, 30 листопада 2024, 09:34 — Іванна Костіна

У Грузії публікують численні відео побиття силовиками мирних демонстрантів та журналістів у ніч на суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема Formula News опублікувало відео побиття журналіста RealPolitika Ака Заркуа працівниками поліції.

"Жодних провокацій, жодних порушень. Я працював, повністю дотримуючись усіх правил і в повному екіпіруванні. Але просто тому, що їм не сподобалося, що я там був, мене оточили близько десяти спецпризначенців і били, поки їм не набридло", – розповів Заркуа у соцмережі.

Сценами побиття мирних протестувальників поділився також активіст Лука Мішвеладзе.

Formula News опублікувало відео побиття грузинського адвоката Бека Басілая під час затримання, хоча він не чинив жодного опору.

Також публікують сцени розгону водометами.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

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