В Грузии публикуют многочисленные видео избиения силовиками мирных митингующих

В Грузи публикуют многочисленные видео избиения силовиками мирных демонстрантов и журналістов в ночь на субботу.

В частности Formula News опубликовало видео избиения журналиста RealPolitika Ака Заркуа работниками полиции.

Footage of physical assault on RealPolitika journalist Aka Zarqua by the Police. "Zero provocation, zero violations. I was working while fully complying with all the rules and in full gear. Yet, simply because they didn't like me being there, about ten special forces officers… pic.twitter.com/8ALaJoTtrk November 29, 2024

"Никаких провокаций, никаких нарушений. Я работал, полностью соблюдая все правила и в полной экипировке. Но просто потому, что им не понравилось, что я там был, меня окружили около десяти спецназовцев и били, пока им не надоело", – рассказал Заркуа в соцсети.

Сценами избиения мирных протестующих поделился также активист Лука Мишвеладзе.

Another peaceful protester

who was beaten by police forces#GeorgiaProtests #TbilisiProtests pic.twitter.com/gWOvBpPiRc – luka Mishveladze (@LukaMishveladze) November 30, 2024

This is beyond everything.

How can humans act like this?

And do you know the worst part?

Their uniforms are designed in a way that makes it impossible to identify who they are

They can kill someone and we can't even see which policeman it was.#GeorgiaProtests #TbilisiProtests pic.twitter.com/9Fiu8PInH1 – luka Mishveladze (@LukaMishveladze) November 30, 2024

Formula News опубликовало видео избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания, хотя он не оказывал никакого сопротивления.

Well known Georgian lawyer Beka Basilaia is seen wilfully beaten in the head by Police during his detention as he does not show any resistance.



Video: Studio monitor pic.twitter.com/hx4FkneY97 – Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 30, 2024

Также публикуют сцены разгона водометами.

Police again deploy water cannon against demonstrators pic.twitter.com/bCKyHdN8eX – Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".