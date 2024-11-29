Протестувальників біля парламенту Грузії розганяють водометами

Силовики застосували водомети проти протестувальників, які зібрались на багатотисячний мітинг біля парламенту Грузії на знак протесту проти заморозки руху до членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Ситуація біля будівлі парламенту Грузії під вечір загострилася. Протестувальники і поліцейські кидали один в одного пляшки, каміння та інші предмети.

Після цього зʼявились кадри, де грузинська поліція використовує проти демонстрантів спецзасоби, зокрема водометні автомобілі.

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Міністерство внутрішніх справ Грузії своєю чергою заявило, що частина протестувальників у Тбілісі "вступає в конфронтацію з правоохоронцями", внаслідок чого один поліцейський отримав поранення.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

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